Ученые: Испанский хит 90-х Macarena спасительный для жизни и сердца

Композиция музыкального коллектива Los Del Rio может значительно улучшить эффективность непрямого массажа сердца. Так считают медики из Университета Барселоны.

Эксперты считают, что известный хит 90-х под названием Macarena является спасительным для жизни и сердца. По мнению ученых, мелодия испанского хита абсолютно совпадает с частотой нажатий на грудную клетку при проведении массажа.

Для того чтобы подтвердить данную гипотезу, медикам пришлось провести один из экспериментов. Для этого задействовали 164 студента. Они были разделены на 3 группы. Первой нужно было выполнить массаж сердца под метроном, второй – петь Macarena про себя выполняя массаж, а третьей – делать массаж без каких-либо средств.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что лучше всех справились студенты из первой группы – 91% выдержали нужный темп в 100-120 ударов в минуту. Вторую позицию заняла 2 группа с испанской песней. 74% участникам удалось попасть в нужный ритм. У третьей группы результаты самые низкие: справились только 21% студентов.

Медики предположили, что, несмотря, на успешность использования метронома, известная песня Макарена может стать спасительной для чьей-то жизни, ведь метроном не каждый носит с собой.

Татьяна Преображенская