«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Названы профессии, представители которых чаще страдают от болей в сердце СМИ: Диего Марадона госпитализирован и готовится к операции Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как развить экстрасенсорные способности Блогер рассказал, как при помощи физики улучшить качество мобильной связи В WatchOS 5 появится функция выбора Wi-Fi-сети Microsoft установила датацентр с сотнями серверов на дне моря «Усы надежды»: Жириновский поддержал флешмоб Урганта Украинцы поиздевались над символом ЧМ-2018 Вместо Бузовой: Харламов готовит дуэт с Киркоровым Похож – не похож: Павел Воля сравнил себя и Тильду Суинтон "Косячок небольшой": Юлия Самойлова призналась об ошибках в книге «Обычная необычная история» Алексей Панин одобрил слова раскритиковавшего Россию Ефремова
| | Роборыбы будут уводить живых рыбок от опасности

Роборыбы будут уводить живых рыбок от опасности

Сегодня, 18:30

Рассказали об этом американские ученые, которые занимаются созданием управляемых 3D-печатных реплик разновидности данио-рерио, которые и должны заниматься спасением.

Предполагается, что роборыбы смогут уводить за собой популяцию живых рыбок, если последним угрожает реальная опасность. Разработка проводилась в лаборатории динамических систем под руководством профессора Мурицио Порфири, который занимается разработкой управляемых реплик рыб уже достаточно давно.

Роботов используют для специфических исследовательских целей. К примеру, уже дважды ученые проводили эксперименты с использованием копий хищного глазчатого астронотуса и рыбок данио-рерио. Последние в частности были созданы для того, чтобы в подробностях изучить поведение рыб при взаимодействии с сородичами. Для придания большей естественности роборыб наделили двумя системами управления: открытой и закрытой.

Помимо этого, роботизированные реплики рыб можно использовать для того, чтобы направлять косяки от возможных опасностей (к примеру, если впереди хищники или же разлив нефти), которые неспособны распознать самостоятельно сами морские обитатели.

Для создания роботов разработчики предлагают использовать доступные детали: корпус печатают на 3D-принтере с использованием ABS-пластика или же заливают в силиконовые формы, а затем раскрашивают нетоксичными красками.


Николай Офицеров
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости