Роборыбы будут уводить живых рыбок от опасности

Рассказали об этом американские ученые, которые занимаются созданием управляемых 3D-печатных реплик разновидности данио-рерио, которые и должны заниматься спасением.

Предполагается, что роборыбы смогут уводить за собой популяцию живых рыбок, если последним угрожает реальная опасность. Разработка проводилась в лаборатории динамических систем под руководством профессора Мурицио Порфири, который занимается разработкой управляемых реплик рыб уже достаточно давно.

Роботов используют для специфических исследовательских целей. К примеру, уже дважды ученые проводили эксперименты с использованием копий хищного глазчатого астронотуса и рыбок данио-рерио. Последние в частности были созданы для того, чтобы в подробностях изучить поведение рыб при взаимодействии с сородичами. Для придания большей естественности роборыб наделили двумя системами управления: открытой и закрытой.

Помимо этого, роботизированные реплики рыб можно использовать для того, чтобы направлять косяки от возможных опасностей (к примеру, если впереди хищники или же разлив нефти), которые неспособны распознать самостоятельно сами морские обитатели.

Для создания роботов разработчики предлагают использовать доступные детали: корпус печатают на 3D-принтере с использованием ABS-пластика или же заливают в силиконовые формы, а затем раскрашивают нетоксичными красками.

Николай Офицеров