Учёные Финляндии нашли новое преимущество алкоголя

Дженни Эврасти и её помощники из Финляндского института выяснили, что алкоголь несёт не только пагубные последствия, но и приносит пользу.

Исследователи Института профессионального здравоохранения Финляндии провели эксперимент и вычислили влияние алкоголя на состояние здоровья человека. Ранее считалось, что воздействие любых доз спиртного имеет пагубные последствия. Учёные же одного из отделов Европейского агентства по безопасности и гигиене труда выяснили, что небольшое количество алкоголя улучшает здоровье и предотвращает риск частых заболеваний. Дженни Эврасти, руководитель исследований, добавила, что не стоит злоупотреблять из-за этого спиртным, ведь оно всё-таки вредно.

Однако, Джеймс Николс, работник организации в Лондоне Alcohol Research UK, предупреждает о последствиях таких добрых вестей, ведь люди могут не до конца понять суть исследования, посчитав спиртное панацеей от всех болезней. Также не известно, какая же доза алкоголя может быть приемлемой, поэтому специалисты рекомендуют воздержаться от употребления.