Защита от датчиков: Пирамидки из метаматериала замаскируют подводные объекты

Оболочка из данного материала полностью замкнута и работает для всех возможных звуковых волн. Сейчас данная конструкция может защитить только объект высотой семь сантиметров.

Китайские специалисты создали пирамидки из метаматериала, которые замаскируют подводные объекты, тем самым защищая их от акустических датчиков. Принцип работы пирамиды заключается в том, что плотность и упругость материала зависит от направления волн, что дает возможность перенаправлять акустические волны в нужном направлении. Чтобы все проверить, ученые поместили пирамидку в пятиметровую толщу воды. Исследование показало, что данная геометрия реально дает возможность распределять давление в жидкости.

Однако амплитуда волн становится такой, как будто отражение происходит не от твердой поверхности, а от мягкой. Авторы работы назвали достоинства своего исследования. Разработка может работать в широком диапазоне частот, а также у нее есть возможность замаскировать объект от акустических волн, которые распространяются в разных направлениях.

Анна Котова