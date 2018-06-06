Ученые: Кофе сближает коллектив и улучшает его эффективность

Исследователи создали две дискуссионные группы, все участники одной из которых должны были пить кофе до обсуждения определенной темы, а во второй группе – после. Оказалось, употребление кофе в 1,4 раза улучшило эффективность работы коллектива.

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. По прошлогодним данным, 62% жителей США сообщили, что пьют кофе как минимум один раз в два дня. Недавнее исследование специалистов из Университета в штате Огайо показало, что кофеин может не только улучшить внимательность и сосредоточенность отдельного человека, но положительно сказаться на командной работе. 62 студента, которые предпочитали пить в день около 4 кружек кофе, приняли участие в исследовании, где их разделили на две команды.

Каждому участнику первой команды предложили сперва выпить кофе, а потом начать дискуссию друг с другом. Участникам из второй группы предложили выпить кофе после дискуссии. После каждого из обсуждений члены дискуссионных групп оценивали свои успехи. Оказалось, что кофе увеличило эффективность работы в команде в 1,4 раза – участники обсуждения были более активными, внимательными, старались внести свой вклад в дискуссию.