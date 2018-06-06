Microsoft установила датацентр с сотнями серверов на дне моря

Объект затопили у берегов Шотландии и присоединили к источнику питания и мировой Сети с помощью подводного троса, который объединяет его с соседним островом.

Сервера Microsoft в датацентре станут применять морскую воду для охлаждения, дабы потом сократить расходы на содержание, так как немалое число средств компания тратит на механизмы охлаждения дата-серверов, выделяющих очень много тепла.



В ближайший срок Microsoft станет изучать состояние датацентра, температуру капсул и герметические корпуса. Далее сотрудники американской корпорации примут окончательное решение, необходимо ли им и далее развивать данное направление. Такой датацентр рассчитан на пять лет функционирования без надобности в обслуживании.

Никита Готский