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| | Учёные сфотографировали редчайшего представителя млекопитающих

Учёные сфотографировали редчайшего представителя млекопитающих

Сегодня, 16:31

Данный зверёк обитает лишь на одной горе в мире, проживая в полностью изолированной экосистеме.

Учёным удалось сфотографировать редчайшего представителя млекопитающих под названием палаванская моховая землеройка. Данный короткошерстный зверёк обитает на одном из семи тысяч островов Филиппин на горе Манталингаян. Местность в пределах данной горы почти не исследована специалистами, а за последние несколько экспедиций зоологам удалось открыть сразу два вида животных, ранее неизвестных науке, которыми стали палаванская мягкошерстная крыса и палаванская белка. Однако, в ходе недавнего исследования учёные наткнулись ещё на одного редкого зверька, которым стала палаванская моховая землеройка.

Специалисты обнаружили данный вид млекопитающих лишь в 2007 году, но полная информация о столь редкой землеройке была собрана и опубликована в издании Mammalogy лишь недавно. В ходе экспедиций экспертам удалось получить весьма редкие кадры не менее редкого зверька.


Александр Вест
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РИА ВладТайм
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