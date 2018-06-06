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| | Ученые: Стресс на работе для мужчин опаснее, чем для женщин

Ученые: Стресс на работе для мужчин опаснее, чем для женщин

Сегодня, 16:38

На 68% для мужчин возрастает риск не дожить до старости из-за нервной работы, выяснили ученые. Опасность ранней смерти остается даже при отсутствии вредных привычек, занятиях спортом, нормальном весе и артериальном давлении.

Международная группа специалистов из Великобритании, Франции, Финляндии и Швеции решили определить взаимосвязь образа жизни, работы и здоровья. В исследовании участвовали 3,5 тыс добровольцев, которые ответили на вопросы в тестировании про свой образ жизни. Кроме того, специалисты контролировали состояние здоровья добровольцев в течение 14 лет, однако еще до истечения данного срока умерла половина участников.

Ученые выяснили, что на 68% увеличивается риск умереть до достижения старости для мужчин, которые страдают от кардиометаболических заболеваний и задействованы на стрессовой работе. Причем, если работа дает большую психологическую нагрузку, то риск ранней смерти сохраняется даже при нормальном весе и артериальном давлении, физической активности и отсутствии вредных привычек.

Также удалось выяснить, что стресс на работе на женщин действует менее разрушительно. Ученые связывают такие результаты с тем, что женский организм на биологическом уровне реагирует на психологические нагрузки иначе, чем мужской.


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