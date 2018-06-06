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| | Курящие роженицы могут сделать детей глухими

Курящие роженицы могут сделать детей глухими

Сегодня, 16:33

Табачный дым несет вред для плода, но этим ситуация не ограничивается. Обожающие сигареты роженицы еще более могут ухудшить жизнь своему ребенку.

Научные сотрудники Университета Киото выяснили, что курящие матери могут сделать собственных отпрысков глухими. Вероятность появления таких нарушений при употреблении сигарет увеличивается почти на 70%. Эксперимент японских специалистов продемонстрировал, что отказ от табака в период беременности и после родов заметно снижает опасности глухоты у детей.

Ученые изучили медицинские дела и побеседовали с матерями 50 000 детей возрастом до 3 лет. Так, 3,8% были подвержены курению во время беременности, почти 4% подвергались табачной атаке в 4-месячном возрасте, а 0,9% оказывались жертвами сигарет при беременности их матери. Около 4,6% детей имели нарушения слуха из-за того, что их матери курили до родов. Среди тех, кто подвергался пассивному курению. В возрасте 4 месяцев опасность развития глухоты увеличивалась на 30%. Ученые заявляют, дабы женщины максимально заботились о своем здоровье и здоровье малыша.


Никита Готский
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