Ученые опровергли результат эксперимента с зефиром для детей

Малыш находился за столом, а перед ним на блюдце лежал зефир. Ему говорили, если он подождет 15 минут и не съесть изделие, ему дадут еще одну. Так проходил опыт в известном ВУЗ.

По данным эксперимента, если трехлетние дети выбирают отложенные зефирки, но в большем количестве, в дальнейшей жизни они становятся более успешными, нежели те дети, которые решают съесть кондитерское изделие прямо сейчас. Лишь недавно ученые выяснили, что эта версия неверна.

Вышеупомянутый эксперимент проходил в 60-90-х годах в Стэнфордском университете, современные ученые доказали обратную теорему касательно успешности детей, обожающих зефир. Новое исследование продемонстрировало, что умение откладывать удовольствие на потом коррелирует с уровнем дохода семьи: чем он больше, тем охотнее дети соглашались подождать. Если дети из обеспеченных семей съедали зефир сразу, они могли также преуспеть в жизни, как и те, кто не ел моментально, все дело в социальной ступени семьи. Маленькие награды делают жизнь боле выносимой, даже когда у детей из малообеспеченных семей нет ресурсов на пищу и одежду и им нужно много трудиться, дабы заработать деньги, люди часто покупают новую одежду и т.п. Такие действия дают возможность чувствовать себя лучше уже сейчас.

Никита Готский