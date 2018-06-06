Видео с зависшим над Турцией НЛО признали настоящим

Запись была сделана несколько лет назад, и Совет по научно-техническим исследованиям настоял на проведении экспертизы. Госкомиссия Турции изучила ролик и сделала вывод, что он не был смонтирован, а запечатленный летательный аппарат не принадлежит землянам.

В 2009 году в небе над Турцией завис НЛО с прозрачной кабиной и двумя существами на борту. Очевидцам удалось запечатлеть на видео странный летающий объект. Многие пользователи в связи с этим решили, что над Турцией завис настоящий корабль пришельцев, но ученые отнеслись к этому скептически. Несмотря на убеждения специалистов, Совет по научно-техническим исследованиям Турции направил видео на проверку в государственную комиссию страны.

Недавно эксперты представили результаты исследования. Согласно выводу госкомиссии, видео не является монтажом, а запечатленный на нем летательный аппарат не похож ни на один земной. В связи с этим объект решено назвать НЛО.

Виктория Озерова