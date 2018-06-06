Кольер передал от населения Андромеды послание о приближении новой катастрофы

Один из самых современных контактеров считает, что планету ждет глобальная катастрофа, поэтому всему миру необходимо срочно готовиться к ликвидации ее последствий.

Алекс Кольер передает послание жителям Земли от населения Андромеды. Они собираются помочь в миссии по спасению Земли. На орбите в настоящий момент располагается огромное число космических кораблей, где у каждого имеется собственная задача. Объекты, находящиеся возле Солнечной системы, передадут все важные показатели.

Прогнозируемый жителями Андромеды катаклизм являет собой сдвиг оси Земли на 25 градусов. В будущем этот процесс можно взять под контроль, но ныне важно узнать о времени его начала. Кольер заявил, что андромедяне регулярно передают данные об опасности, но на Земле на них не отвечают.

Никита Готский