Уфологи заявили, что инопланетяне были настоящими богами

Древние инопланетные цивилизации являлись настоящими богами в древнем мире. Об этом заявил известный уфолог Джорджио Цукалос во время конференции по НЛО, которая проходила в США.

В рамках ежегодной конференции по вопросам НЛО и инопланетян по названием Contact in the Desert Expo уфолог и теоретик заговора Джорджио Цукалос сделал сенсационное заявление. Согласно его выводам, инопланетные цивилизации когда-то ошибочно почитались древними людьми, которые считали пришельцев настоящими богами. Цукалос считает, что именно в те древние времена создалась основа для современной религии.

Охотник на НЛО также заявил, что древние люди много лет назад действительно верили в божественные силы инопланетных посетителей. Кроме того, технологии пришельцев, включая НЛО, были интерпретированы древними людьми как магия.

Светлана Славянская