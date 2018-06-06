К здоровью космонавтов стали предъявлять менее жесткие требования

Это можно объяснить тем, что на МКС теперь стали летать еще и ученые, которые на борту космической станции проводят исследования в разных отраслях.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства Вячеслава Рогожникова, в настоящее время организация занимается отбором конструкторов для полетов, врачей, биологов и экспертов технических ВУЗ. Уровень здоровья совсем иной в сравнении с, к примеру, пилотом-истребителем. Рогожников заметил, что ныне центру больше нужны конструкторы и испытатели-ученые.

Специалист напоминает, что прежде требования к здоровью космонавтов были довольно жесткими. На орбиту отправляли пилотировавших реактивные истребители летчиков, тех, кто знает, что такое перегрузка и обладает отличной скоростью реакции.

Никита Готский