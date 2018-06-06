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| | Жители Шотландии стали свидетелями настоящего НЛО перед грозой

Жители Шотландии стали свидетелями настоящего НЛО перед грозой

Сегодня, 11:35

Жители Шотландии увидели в небе перед грозой настоящий НЛО, который даже удалось снять на камеру. Видеоролик с загадочным объектом уже появился на видеохостинге YouTube.

На территории шотландского графства Пертшир в небольшом городе Крифф перед грозой в небе появился настоящий НЛО, как заявили местные жители. Сообщается, что летательный объект черного цвета прилетел во вторник, 5 июня, и в течении нескольких минут виднелся над замком Криффа. Свидетели загадочного объекта утверждают, что тогда с юго-востока страны надвигалась сильная гроза, которая и привлекла внимание НЛО.

Очевидцы описали увиденное НЛО, как черную шайбу, которая быстро летела в воздухе. На данный момент, специалисты по изучению инопланетных объектов пока никак не отреагировали на видео очевидцев.


Светлана Славянская
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