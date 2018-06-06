Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

Мнения

Наташа Королева поведала, почему у нее только один ребенок

 Исполнительница рассказала, что сильно хотела второго ребенка. Однако, по ее мнению, Бог не дал им

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Никита Джигурда восхитил «жарким» танцем с Мариной Анисиной Российский дрон заснял уничтожение авиаударами завода боевиков в Идлибе Мария Кожевникова опубликовала трогательное извинение перед мужем после срывов В Великобритании отложили вылет летающего в любую погоду F-35 в связи с непогодой НАТО огласила свои цели в Афганистане Израиль показал беспилотник-камикадзе Firefly Падавший в озеро дрон заснял своё героическое спасение Житель Чувашии изнасиловал свою парализованную мать Apple срочно отозвала убивающую смарт-часы watchOS 5 beta 1 Москвич узнал, что в его квартире зарегистрированы 165 незнакомцев В ДНР попал в аварию преемник Мотороллы Facebook заблокирует доступ Huawei к данным пользователей
| | Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека

Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека

Сегодня, 11:27

Рассказала об этом известный исследователь Мэг Ольмерт, которая отмечает, что первое взаимодействие между людьми и животными, основанное на доверии, началось еще 45 тысяч лет назад.

 

На протяжении долгого времени Ольмер занималась изучением изменений, которые происходят в организме человека, который является обладателем собаки. За долгие годы, уверяет она, взаимодействие между животными и людьми вышло на принципиально новый уровень, благодаря чему стало обладать уникальными характеристиками, которые и оказывают значительное влияние на организм обоих.

Специалист приводит реакцию матери на снимок ее ребенка, во время которого она испытывает особые эмоции, которые не возникают при просмотре фотографий других детей. Вызвано это повышением активности в особом участке головном мозге, который богат дофамином и окситоцином.

За счет этого наблюдаются особые реакции, среди которых замедление сердцебиения и снижение артериального давления. Помимо этого, в организме происходит выработка опиоидов и серотонина. Примечательно, что такая реакция возникает не только у хозяина, но и у его домашнего питомца. Благодаря этому общение с собакой благотворно влияет на человека, делая его спокойным и счастливым.


Николай Офицеров
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости