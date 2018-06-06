Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека

Рассказала об этом известный исследователь Мэг Ольмерт, которая отмечает, что первое взаимодействие между людьми и животными, основанное на доверии, началось еще 45 тысяч лет назад.

На протяжении долгого времени Ольмер занималась изучением изменений, которые происходят в организме человека, который является обладателем собаки. За долгие годы, уверяет она, взаимодействие между животными и людьми вышло на принципиально новый уровень, благодаря чему стало обладать уникальными характеристиками, которые и оказывают значительное влияние на организм обоих.

Специалист приводит реакцию матери на снимок ее ребенка, во время которого она испытывает особые эмоции, которые не возникают при просмотре фотографий других детей. Вызвано это повышением активности в особом участке головном мозге, который богат дофамином и окситоцином.

За счет этого наблюдаются особые реакции, среди которых замедление сердцебиения и снижение артериального давления. Помимо этого, в организме происходит выработка опиоидов и серотонина. Примечательно, что такая реакция возникает не только у хозяина, но и у его домашнего питомца. Благодаря этому общение с собакой благотворно влияет на человека, делая его спокойным и счастливым.

Николай Офицеров