Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Орландо Блум появился на театральной сцене полностью голым Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека Водитель "Яндекс. Такси" протащил мужчину на капоте своего автомобиля Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее Звезда "Битвы экстрасенсов" вновь учится жить после тяжелого лечения горла НАТО: Россия виновата в нарушении военного равновесия в Черном море Бузова публично заревновала Гриценко из-за его тайного романа Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст Учёные объяснили причины неизлечимости рака «Саша Белый вернулся!»: Сергей Безруков восхитил поклонников своим первым клипом National Interest рассказал о баллистике «Калашникова» От «Запорожца» до Aurus: На чем ездил Путин до «Кортежа»
| | Учёные объяснили причины неизлечимости рака

Учёные объяснили причины неизлечимости рака

Сегодня, 11:03

Группа шведских специалистов рассказала о «клонах» раковых клеток, осложняющих процесс лечения данного смертельного недуга.

Учёные из Лундского университета объяснили основные причины неизлечимости рака, рассказав о результатах своего исследования. В своей работе шведские специалисты проанализировали отличительные особенности клеток из разных видов раковых образований. Всего в исследовании был проведён анализ клеток из 50 видов раковых опухолей. Проведя лабораторный анализ таких образцов, учёные выяснили, что выживать раковым клеткам помогают мутации, которые делятся на четыре основных типа, отвечающие за ряд специфичных функций: конкуренция, сосуществования, хаос и толерантность.

Специалисты рассказали, что при увеличении опухолей в размерах в их клетках на генном уровне происходят такие мутации, из-за чего возникают клетки-клоны. Основной особенностью данных «клонов» является их реакция на лечение, так как клетки такого типа могут образовываться в определённом порядке, или же в хаотичной последовательности, помогая тем самым увеличению злокачественных образований.


Александр Вест
Новости по теме
Учёные объяснили устойчивость татуировок к стиранию
Учёные объяснили устойчивость татуировок к стиранию

В ходе недавно проведённого исследования учёные узнали, почему татуировки в большинстве своём являются постоянными, обладая невероятной устойчивостью к…

Ученые выяснили, какого цвета кошки чаще страдают от рака
Ученые выяснили, какого цвета кошки чаще страдают от рака

Британские ученые проанализировали случаи онкологии у кошек и обнаружили прямую связь, между наличием раковых опухолей и цветом животного. Об этом передают…

Ученые: Пищевая сода может помочь бороться с раком
Ученые: Пищевая сода может помочь бороться с раком

 Исследователи говорят, что сода, разбавленная водой, уменьшает кислотность раковых клеток внутри опухоли, которые отгорожены от кровеносных сосуда и лишены…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости