Учёные объяснили причины неизлечимости рака

Группа шведских специалистов рассказала о «клонах» раковых клеток, осложняющих процесс лечения данного смертельного недуга.

Учёные из Лундского университета объяснили основные причины неизлечимости рака, рассказав о результатах своего исследования. В своей работе шведские специалисты проанализировали отличительные особенности клеток из разных видов раковых образований. Всего в исследовании был проведён анализ клеток из 50 видов раковых опухолей. Проведя лабораторный анализ таких образцов, учёные выяснили, что выживать раковым клеткам помогают мутации, которые делятся на четыре основных типа, отвечающие за ряд специфичных функций: конкуренция, сосуществования, хаос и толерантность.

Специалисты рассказали, что при увеличении опухолей в размерах в их клетках на генном уровне происходят такие мутации, из-за чего возникают клетки-клоны. Основной особенностью данных «клонов» является их реакция на лечение, так как клетки такого типа могут образовываться в определённом порядке, или же в хаотичной последовательности, помогая тем самым увеличению злокачественных образований.

Александр Вест