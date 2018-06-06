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| | Исследователи опровергли теорию о появлении жизни на Земле

Исследователи опровергли теорию о появлении жизни на Земле

Сегодня, 10:35

Ученые из США доказали, что континентальная земная кора сформировалась раньше 350 млн лет после создания Солнечной системы.

 

Исследователи опровергли теорию о появлении жизни на Земле. Ученые обнаружили подтверждения, что континентальная кора планеты сформировалась раньше 350 млн лет до образования Солнечной системы. Сейчас в земную кору входит немного древних веществ, что создает трудности в изучении процесса образования геологических оболочек планеты. Геологи провели анализ содержания изотопов стронция в цирконовых породах, встречающихся в северных частях Канады. Выяснилось, что в данных вещества встречались 4,2-4,4 млрд лет назад. Это говорит о том, что континентальная кора уже была создана в то время.

Эта концепция опровергает теорию, что в течение 1,5 млрд лет после формирования Земли она была горячей и сухой. Отметим, что существование коры говорит о том, что астероиды не часто попадали на Землю, в противном случае образование планеты было бы затруднительно.


Анна Котова
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