Ученые из США доказали, что континентальная земная кора сформировалась раньше 350 млн лет после создания Солнечной системы.

Исследователи опровергли теорию о появлении жизни на Земле. Ученые обнаружили подтверждения, что континентальная кора планеты сформировалась раньше 350 млн лет до образования Солнечной системы. Сейчас в земную кору входит немного древних веществ, что создает трудности в изучении процесса образования геологических оболочек планеты. Геологи провели анализ содержания изотопов стронция в цирконовых породах, встречающихся в северных частях Канады. Выяснилось, что в данных вещества встречались 4,2-4,4 млрд лет назад. Это говорит о том, что континентальная кора уже была создана в то время.

Эта концепция опровергает теорию, что в течение 1,5 млрд лет после формирования Земли она была горячей и сухой. Отметим, что существование коры говорит о том, что астероиды не часто попадали на Землю, в противном случае образование планеты было бы затруднительно.

Анна Котова