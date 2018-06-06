Ученые: Полезные свойства банана зависят от его цвета

Многим людям известно, что бананы являются очень полезными плодами. Однако ученые утверждают, что полезные свойства данного тропического плода напрямую зависят от его цвета.

Ученые выяснили, что бананы разного цвета могут по-разному сказываться на здоровье человека. К примеру, зеленые бананы лучше всего употреблять худеющим людям. Желтые плоды бананов богаты на антиоксиданты, которые помогут уберечь организм от простудных заболеваний. Кроме того, высокий уровень дофамина в желтых бананах значительно снижает риск сердечных и дегенеративных болезней.

Спелые бананы коричневого цвета содержат в себе не только много сахара, но и достаточное количество калия, что очень полезно для костей и сердца. Кроме того, триптофан в коричневых бананах поможет человеку побороть депрессию и бессонницу.

Светлана Славянская