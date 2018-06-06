Учёные не могут объяснить странные звуки из ледяной скважины в Антарктиде

Экспертов напугало странное биение сердца, которое раздавалось из глубины ледовых покровов.

Учёные не могут объяснить странные звуки, которые издаются из ледяной скважины в Антарктиде, когда в неё бросают куски льда. В скважину, глубина которой составляет 90 метров, специалисты решили бросить осколок льда, величиной с небольшой ананас. В начале кусок льда начал скользить по гладким стенкам скважины, издавая звуки, похожие на консервную банку, брошенную на асфальт. Однако, уже через несколько секунд раздался гудок, похожий на выпуск воздуха, который находился под большим давлением.

Исследователи записали на видео весь процесс, запечатлев также весьма странный объёмный звук, который пришёл на смену короткому свисту, весьма напоминающий сердцебиение. Многие пользователи были напуганы, услышав подобные звуки, исходящие из недр Антарктиды. Некоторые уфологи предположили, что под скважиной может располагаться база пришельцев, которые и стали причиной столь странного явления.

Александр Вест