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| | Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет

Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет

Сегодня, 09:45

Его переносчиком была древняя морская рептилия, которая обитала в это время в океанах. То, что она страдала от болезни, подтвердила исследуемая окаменелость.

 

Ученые оценивают данное существо, как крайне примитивное. Тем не менее, уже 245 миллионов лет тому назад у нее был зафиксирован случай туберкулеза. Жила она еще во времена триасового периода. Скелет вымершей рептилии удалось выкопать на ископаемом участке в Польше неподалеку от границы с Чешской Республикой.

Обнаруженная особь Proneusticosaurus silesiacus принадлежит к группе водных рептилий Sauropterygians. Развивались они от своих наземных предков и особенно процветали во время мезозоя, прежде чем полностью вымерли к концу эпохи. Отличались от современных змей они черепами с изогнутыми и закругленными зубами, а также длинными гибкими шеями. Ученые уверены в том, что данный экземпляр был заражен бактериями типа Mycobacterium tuberculosis, которые и привели к развитию в его теле туберкулеза.

«Современные эпизоотические исследования распространения среди животных болезней, неприсущих их видам, были зарегистрированы также среди птиц и некоторых видов млекопитающих, однако данных о рептилиях, тем более таких древних, не было еще никогда», - заявил научный сотрудник Давид Сурмик из Парка науки и эволюции человека в Польше.


Николай Офицеров
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