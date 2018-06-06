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Инстинкты на максимум: Армия США подскажет лучшее время для потребления кофе

Сегодня, 09:16

Все дело в том, что если придерживаться разработанной формулы, то это может существенно повысить бдительность человека. Согласно официальным данным, более чем на 60 процентов.

 

Помимо этого, исследовательский центр армии США позволит, благодаря специальному алгоритму, определять идеальную дозировку кофеина для каждого человека. Система, как в шутку говорят разработчики, повысит все «инстинкты на максимум», ведь будет подходить персонально к каждому пользователю. Недавнее исследование показало, что более 85 процентов взрослых американцев потребляют кофеин в той или иной форме каждый день. Относятся к этой статистической отметке также и служащие в американской армии.

«Мы обнаружили, что при использовании нашего алгоритма, который самостоятельно определяет, когда и сколько кофеина должен потреблять тот или иной человек. Таким образом бодрость, бдительность, память и прочие необходимые в ежедневной жизни аспекты увеличиваются более чем на 65 процентов», - заявил автор исследования Якес Рейфман, входящий в научную группу Пентагона.

Он утверждает, что даже если тому или иному человеку снизить количество потребляемой дозы кофеина до более низкой (исходя из тех параметров, к которым он привык), он все равно получит все необходимое.

Система может подсказать безопасные, индивидуальные решения для дозирования кофеина, которые будут непосредственно связаны с показателями здоровья и временем дня.


Николай Офицеров
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