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| | Ученые доказали, что манеры животных лучше, чем у людей

Ученые доказали, что манеры животных лучше, чем у людей

Сегодня, 08:57

Специалисты в ходе исследования обнаружили, что двусторонние разговоры, которые некогда считались для нашего вида отличительной чертой, у животных также присутствуют.

 

Причем они являются более внимательными и благодарными слушателями. Согласно новому исследованию, манеры животных могут быть действительно лучше, чем у некоторых людей. Исследователи провели эксперимент среди дельфинов и слонов, которые, судя по издаваемым характерным звукам по очереди «разговаривают» друг с другом.

Исследователи из Йорка и Шеффилда решили установить, насколько широко это явление распространено в животном мире. Они обнаружили, что связь между животными есть у различных особей, среди которых не только упомянутые выше дельфины, но также и различные виды птиц.

Тем не менее, именно некоторые пернатые оказались самыми заядлыми болтунами, ведь «перебивали» своего собеседника непосредственно во время разговора. Ожидали перед этим они не более 50 миллисекунд.

С другой стороны, есть кашалоты, действия которых и вовсе не отличаются особой скоростью, но тем не менее, прежде чем, заговорить они ждали после окончания реплики собеседника, по меньшей мере, две секунды.

В данном списке люди находятся где-то по середине списка. Обычно они отвечают в двухстороннем разговоре приблизительно через 200 миллисекунд. Люди не являются единственным «грубым» видом, привыкшим перебивать своего собеседника. Еще более развита эта особенность у птиц. Наиболее злостными в данном случае являются европейские скворцы.


Николай Офицеров
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