Эксперты: Использовать секс-куклы вредно и даже опасно

Ученые из Великобритании рассказали, почему использовать секс-кукол может быть вредно. Также эксперты рассказали, что такие куклы не спасают от преступлений сексуального характера.

Поклонники резиновых красавиц утверждают, что использование кукол может значительно понизить преступность в сексуальном плане. Дескать, потенциальный насильник удовлетворяет все свои потребности и фантазии, используя неживую куклу. Так, он спасает беззащитную женщину или ребенка, которые могли бы быть его жертвами.

Эксперты считают в точности наоборот, по их мнению, когда человек использует секс-куклу, чтобы воплотить свои насильственные фантазии, ненормальные желания, он не спасает женщин и детей. Как ученые объяснили, люди станут более нормально относиться ненормальным действиям по отношению даже к куклам, так, люди станут нормально воспринимать тот факт, что человек с психическими отклонениями, которые нужно в корне лечить, просто продолжает заниматься удовлетворением своих ненормальных потребностей.

Также ученые считают, что эти куклы несут и физический вред. Не у поминая и о дешевых куклах, сделанных из дешевых материалов, можно сказать, что куклы могут ухудшить потенцию мужчины, а также заразить его инфекциями, которые со временем накопятся в резиновом влагалище куклы. Помимо этого, некоторые эксперты утверждают, что отсутствие прямого полового контакта с реальным человеком может нести в себе опасность для мужчины в виде ухудшения эректильной функции.

Алиса Гилберт