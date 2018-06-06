Ученые: Хороший сон усиливает сексуальное желание у женщин

Помимо этого, он влияет также на память и улучшает внимание. Те женщины, которые больше спят, как известно, больше спят каждый вечер.

Доказать это смогла сексолог и доктор психологии Лори Минц. Достаточное количество сна улучшает действие половых гормонов у представительниц прекрасного пола и усиливает их тягу к интиму.

Причем, процесс взаимосвязан: как хороший сон приведет к лучшем сексу, так и наоборот интимная близость позволяет лучше спать и даже избавиться от различных расстройств, вроде бессонницы.

«Хороший ночной сон может увеличить интерес к сексу, потому не следует пренебрегать им. Также важно понимать взаимосвязь процесса. Здоровый сексуальный контакт может привести к лучшему сну и большему желанию впоследствии», - заявила Минц.

Женщины, которые спали хотя бы на час больше, увеличивали шансы на секс со своим партнером на 14 процентов. В том же исследовании было установлено, что больше сна также приравнивается к лучшему возбуждению гениталий.

Отчасти исследование касалось также и мужчин. Сексологу удалось установить, что большее количество сна приводило к более стабильной и продолжительной эрекции.

Николай Офицеров