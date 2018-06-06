Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Учёные не могут объяснить странные звуки из ледяной скважины в Антарктиде Сельский креатив: Житель Чебановки вмуровал BMW в стену гаража Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет Новосибирские «пышки» в ураган сели на шпагат для эротичного клипа Владимир Путин заявил, что страны, ведущие санкции против России, страдают от них же Спортивный ведущий объяснил, почему Киев пугает украинцев ЧМ-2018 Коля Спиридонов из «Ликвидации» угрожал матери расправой Facebook запустила приложение «живое караоке» Porsche Macan 2019 получит более мощные моторы Инстинкты на максимум: Армия США подскажет лучшее время для потребления кофе Украинские пограничники признали своё бессилие в Азовском море Китайские инженеры создали ботинки-гироскутеры
| | Ученые: Хороший сон усиливает сексуальное желание у женщин

Ученые: Хороший сон усиливает сексуальное желание у женщин

Сегодня, 08:33

Помимо этого, он влияет также на память и улучшает внимание. Те женщины, которые больше спят, как известно, больше спят каждый вечер.

 Доказать это смогла сексолог и доктор психологии Лори Минц. Достаточное количество сна улучшает действие половых гормонов у представительниц прекрасного пола и усиливает их тягу к интиму.

Причем, процесс взаимосвязан: как хороший сон приведет к лучшем сексу, так и наоборот интимная близость позволяет лучше спать и даже избавиться от различных расстройств, вроде бессонницы.

«Хороший ночной сон может увеличить интерес к сексу, потому не следует пренебрегать им. Также важно понимать взаимосвязь процесса. Здоровый сексуальный контакт может привести к лучшему сну и большему желанию впоследствии», - заявила Минц.

Женщины, которые спали хотя бы на час больше, увеличивали шансы на секс со своим партнером на 14 процентов. В том же исследовании было установлено, что больше сна также приравнивается к лучшему возбуждению гениталий.

Отчасти исследование касалось также и мужчин. Сексологу удалось установить, что большее количество сна приводило к более стабильной и продолжительной эрекции.


Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые: Найден простой способ улучшить сексуальную жизнь
Ученые: Найден простой способ улучшить сексуальную жизнь

Обнаружено, что в США каждый третий страдает недосыпанием, а значит у партнёров нарушена и сексуальная жизнь. Такой вердикт вынесла профессор из Университета

Тяга женщин к случайным связям не зависит от гормональных «всплесков»
Тяга женщин к случайным связям не зависит от гормональных «всплесков»

Сотрудники Университета Глазго и Университета штата калифорния в Гумбольдте пришли к выводу, что гормональные «всплески» не влияют на тягу представительниц

Ученые: 75% женщин теряют интерес к сексу после 50-ти лет
Ученые: 75% женщин теряют интерес к сексу после 50-ти лет

Команда интернациональных исследователей заявила, что три из четырёх женщин теряют интерес к сексу по достижению 50-ти лет. С подробной информацией по научной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости