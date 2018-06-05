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| | Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта

Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта

Сегодня, 23:06

Исследования продемонстрировали, что в напитке имеется элемент Галлат эпигаллокатехина, который хорошо справляется с закупорками сосудов, приводящих к болезни.

 

Американские медики смогли выяснить, что от инфаркта человека может спасти обычный зеленый чай. По их словам, объединенная деятельность разных молекул, полисахарида и гепарина препятствуют закупорке коронарных сосудов. Врачи также добавили, что данная методика помогает далеко не во всех случаях.

О пользе зеленого чая врачи рассказывали уже не раз. Прежде научные сотрудники Университета Суонси разработали наночастицы на основе экстракта этого напитка, которые могут уничтожать почти все раковые клетки в легких человека. Частицы возникли при смешении сульфида натрия, сульфата кадмия и экстракта чая. Они являют собой структуры, поглощающие свет и порождающие новые виды электромагнитных волн. Если наноточки располагаются внутри клеток, они выделяют большое количество молекул, убивающих их.


Никита Готский
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