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| | Ученые РФ и Великобритании создали квантовый чип со звуковым резонатором

Ученые РФ и Великобритании создали квантовый чип со звуковым резонатором

Сегодня, 19:59

Искусственная квантовая система, в которой кубит взаимосвязан со звуковой мембраной, была представлена впервые. Она ляжет в основу «звукового» квантового компьютера.

 

Физики из РФ и Великобритании создали квантовый чип со звуковым резонатором. Результаты исследования были размещены в Physical Review Letters. Сотрудник МФТИ Алексей Болгар рассказал, что ученым удалось доказать, что созданные искусственно атомы взаимодействуют с основаниями акустических волн. Таким образом российские физики с иностранными коллегами впервые презентовали искусственную квантовую систему, в которой кубит взаимодействует со звуковой мембраной. Длина колебаний в ней в пять раз меньше, чем у аналогов, что дает возможность создания на ее основе крошечных квантовых вычислительных устройств.

 

Так ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера альтернативным способом. Такие «звуковые» устройства будут более стабильными просто устроенными.


Виктория Озерова
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