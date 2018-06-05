Ученые РФ и Великобритании создали квантовый чип со звуковым резонатором

Искусственная квантовая система, в которой кубит взаимосвязан со звуковой мембраной, была представлена впервые. Она ляжет в основу «звукового» квантового компьютера.

Физики из РФ и Великобритании создали квантовый чип со звуковым резонатором. Результаты исследования были размещены в Physical Review Letters. Сотрудник МФТИ Алексей Болгар рассказал, что ученым удалось доказать, что созданные искусственно атомы взаимодействуют с основаниями акустических волн. Таким образом российские физики с иностранными коллегами впервые презентовали искусственную квантовую систему, в которой кубит взаимодействует со звуковой мембраной. Длина колебаний в ней в пять раз меньше, чем у аналогов, что дает возможность создания на ее основе крошечных квантовых вычислительных устройств.

Так ученые еще на шаг приблизились к созданию квантового компьютера альтернативным способом. Такие «звуковые» устройства будут более стабильными просто устроенными.

Виктория Озерова