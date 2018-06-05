Российские космонавты рассказали про «перевернутые» носки на МКС

Астронавт Антон Шкаплеров рассказал, что на Международной космической станции незаменимыми являются особые носки. Из-за того, что «прилипающая» поверхность у них находится вверху, они спасают космонавтов от синяков.

В своем Instagram российский астронавт Антон Шкаплеров опубликовал фото с борт-инженером МКС Олегом Артемьевым – оба в невесомости и в белых носках. Есть также подпись к фото, где космонавт рассказывает про чудо-носки, производимые в российском городе Альметьевске. Благодаря конструкции носков, они спасают космонавтов от синяков и перенапряжения мышц в первые дни пребывания на международной космической станции.

Дело в том, что на носках есть небольшие силиконовые подушечки, но не подошве, а внешней части стопы. Эти антискользящие подушечки помогают космонавтам цепляться ногами за выступы и поручни на МКС.

Ранее с аккаунта астронавта Олега Артемьева появился пост, в котором он вместе со Шкаплеровым рассказывал о том, как стригутся в космосе. По словам Артемьева, к стригущей машинке приделан пылесос, который тут же засасывает отстриженные волосы, чтобы те не попали в глаза или дыхательные пути.