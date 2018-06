Российские космонавты рассказали про «перевернутые» носки на МКС

Как вам наши перспективные космические носки? Они отличаются от обычных наличием специальных силиконовых подушечек именно на верхней части. Наверное, у многих на Земле есть похожие носки с подушечками на подошве. А нам они необходимы сверху, чтобы мягче было цепляться за поручни и другие выступающие элементы внутри станции. Это особенно актуально в начале полета, когда с непривычки побаливают ноги в подъеме. В скором времени такие носки будут поставляться на борт МКС для всех. Я же взял несколько пар для тестирования. Нам с @olegmks они очень понравились. Кстати, эти носки выпускают у нас в России, в городе Альметьевске.

