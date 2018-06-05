Российские космонавты рассказали про «перевернутые» носки на МКС

Астронавт Антон Шкаплеров рассказал, что на Международной космической станции незаменимыми являются особые носки. Из-за того, что «прилипающая» поверхность у них находится вверху, они спасают космонавтов от синяков.
В своем Instagram российский астронавт Антон Шкаплеров опубликовал фото с борт-инженером МКС Олегом Артемьевым – оба в невесомости и в белых носках. Есть также подпись к фото, где космонавт рассказывает про чудо-носки, производимые в российском городе Альметьевске. Благодаря конструкции носков, они спасают космонавтов от синяков и перенапряжения мышц в первые дни пребывания на международной космической станции.
Дело в том, что на носках есть небольшие силиконовые подушечки, но не подошве, а внешней части стопы. Эти антискользящие подушечки помогают космонавтам цепляться ногами за выступы и поручни на МКС.
Как вам наши перспективные космические носки? Они отличаются от обычных наличием специальных силиконовых подушечек именно на верхней части. Наверное, у многих на Земле есть похожие носки с подушечками на подошве. А нам они необходимы сверху, чтобы мягче было цепляться за поручни и другие выступающие элементы внутри станции. Это особенно актуально в начале полета, когда с непривычки побаливают ноги в подъеме. В скором времени такие носки будут поставляться на борт МКС для всех. Я же взял несколько пар для тестирования. Нам с @olegmks они очень понравились. Кстати, эти носки выпускают у нас в России, в городе Альметьевске.
Ранее с аккаунта астронавта Олега Артемьева появился пост, в котором он вместе со Шкаплеровым рассказывал о том, как стригутся в космосе. По словам Артемьева, к стригущей машинке приделан пылесос, который тут же засасывает отстриженные волосы, чтобы те не попали в глаза или дыхательные пути.