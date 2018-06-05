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| | На МКС наварят пельменей и приготовят борщ

На МКС наварят пельменей и приготовят борщ

Сегодня, 19:32

О таком необычном шаге стало известно от Антона Шкаплерова, который недавно прилетел обратно на Землю. Из-за того, что итальянские астронавты умудрились сотворить на МКС пиццу, российские космонавты решили дать ответ и приготовить свое национальное блюдо. Ответственным за приготовление стал Олег Артемьев.

 
Космонавт заявил, что собственноручно приготовит на МКС пельмени, однако изначально ему необходимо найти специальную форму, чтобы нарезать кружочки для теста. Начинка уже есть, тесто также замешано, только нет предмета, что сможет создавать необходимые габариты для лепки пельменя.
Антон Шкаплеров заявил, что по окончанию пельменей Олег Артемьев начнет готовить красный борщ. Таким шагом космонавт окончательно переплюнет коллег из Италии с их пиццей.
Напомним, что спустя 4 месяца на МКС, итальянский космонавт Паоло Насполи решился приготовить пиццу. Все нужные ингредиенты прислали прямо на станцию, после астронавт начал их сопоставлять и в конечном итоге пицца была отправлена в портативную печь. Весь процесс его коллеги запечатлели на камеру.


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