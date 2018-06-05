Шкаплеров рассказал о проблемах в работе системы регенерации воды из урины на МКС

Установленная на российском сегменте станции система отлично работает в ручном режиме, но в автоматическом случаются сбои. Космонавт уверен, что вскоре они будут устранены.

3 июня в составе международного экипажа с МКС на Землю вернулся российский космонавт Антон Шкаплеров. О своем пребывании на орбите он рассказал на прошедшей пресс-конференции. Космонавт дал комментарии и по поводу сообщений СМИ о проблемах в работе экспериментальной системы регенерации воды из урины СРВ-У-РС. Антон Шкаплеров объяснил, что он совместно с Олегом Артемьевым запускал устройство в ручном режиме без всяких сбоев. Проблемы наблюдаются только при автоматической работе. Космонавт уверен, что проблемы в программном обеспечении скоро будут устранены, и система регенерации воды на российском сегменте МКС заработает нормально.

Следует отметить, что подобные системы будут крайне необходимы при дальних полетах, например, на Марс или Луну.

Виктория Озерова