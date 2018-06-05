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| | В Японии создали летающего робота-шлангу для тушения пожара

В Японии создали летающего робота-шлангу для тушения пожара

Сегодня, 18:51

Новинку создали в Университете Тохоку под началом главного научного сотрудника Сатоси Тадокоро. Аппарат может как висеть в воздухе, так и тушить возгорание.

 

Японцы сконструировали шланг-робот, зависающий в воздухе и применяющий реактивные водные струи. Он состоит из шланга с соплами и модулями, основной из которых инженеры внедрили в конец шланга, который позволяет удержать устройство в небе и тушить пожар.


Частично сопло закрепляется с помощью электродвигателей, поддерживающих устойчивость робота-шланга. Каждые 40 см на устройстве установлены сенсоры, которые следят за направлением работы сотрудника пожарной части.

Ранее в Корее создали квадрокоптер для пожарных. Дрон имеет лазерный сканер, умеет ползать по стенам, а его тепловизор разыщет людей в горящих помещениях и очаги пожара.


Никита Готский
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