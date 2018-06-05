Ученые нашли солнечную систему с четырьмя гравитационно связанными «солнцами»

Во Вселенной достаточно много систем с двумя гравитационно связанными звездами, три связанных «солнца» более редкое явление. А четыре связанные попарно затменные звезды – одно из уникальнейших явлений.

Поклонники киносаги «Звездные войны» помнят, что в одном из фильмов фигурировала вымышленная планета Татуин, жители которой видели в небе два солнца. Оказывается, подобные планеты во Вселенной встречаются достаточно часто, одна из таких есть в созвездии Лебедя. Три гравитационно связанных звезды - куда боле редкое явление, но по редкости его превосходят четыре затменные звезды, одновременно связанные общей гравитацией в две пары.

Астрономы из Венгрии сообщают, что массы этих звезд варьируются от 0,41 до 1,3 массы нашего Солнца, при этом светимость наибольшей из них больше солнечной в 2,24 раза. Солнечная система EPIC 219217635 расположена в 2,8 тыс. световых лет он нашей планеты. Четырехкомпонентной солнечная система стала в ходе эволюции, как считают ученые. Дальнейшее наблюдение за этими затменными звездами поможет лучше понять специфику эволюции звезд.