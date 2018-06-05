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| | Ученые выяснили причину роста онкологических больных

Ученые выяснили причину роста онкологических больных

Сегодня, 17:16

Издание JAMA Oncology сообщает, что причиной роста онкологических заболеваний является демографическое старение населения, рост эффективности диагностики и вредные привычки: курение и неправильное питание.

Исследователи программы Global Burden of Disease Study (GBD) проанализировали данные из 195 стран о 29 различных видах онкологических заболеваний.

Согласно выводам экспертов ежегодно выявляемое число случаев заболевания за десять лет возросло почти на 30%. Согласно данным научных исследователей, ранее в 80% случаев заболеваний онкология диагностировалась уже на второй и на третьей стадии, сейчас же большая часть может быть обнаружена уже на первой стадии.

В результатах работы отражены итоги 2016 года, согласно которым во всем мире было обнаружено впервые 17,2 млн случаев заболевания раком и 8,9 млн смертей от онкологических заболеваний. Самой распространенной причиной смерти являются заболевания органов дыхательной системы. С распространением таких видов заболевания связывают загрязнение воздуха и курение. Самым часто выявляемым видом рака у мужчин стал рак простаты, а у женщин – рак груди.


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