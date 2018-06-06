Квантовые алгоритмы Microsoft помогут диагностировать рак

Совместно с университетом CWRU разработчики создадут такой алгоритм, который повысит точность выявления у пациентов онкологии во время МРТ. Также в исследованиях могут использовать очки виртуальной реальности, создающие трехмерные голограммы.

Microsoft вместе с университетом CWRU разрабатывает новый подход к диагностике онкологических заболеваний с использованием квартовых алгоритмов. Вычисления увеличат точность и скорость постановки диагноза при обследовании с помощью МРТ. Кроме того, врачам для более точной диагностики рака предоставят очки виртуальной реальности, с помощью которых будет создаваться трехмерная голограмма обследуемого органа.

Это может стать возможным благодаря тому, что ранее ученые из университета CWRU разработали технологию «цифрового отпечатка», получаемого с помощью магнитно-резонансного метода. Данные полученные таким способом заносятся в таблицу, а их из-за их большого количества и необходимы квантовые алгоритмы вычисления. Последние готова предоставить Microsoft в облаке Microsoft Azure.