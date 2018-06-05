Проект получился похожим на мифологического Левиафана, так как за основу ученые взяли складчатые структуры.

Студенты из Томска создали проект первой человеческой колонии на Марсе. Разработку спроектировали молодые архитекторы ТГАСУ Ксения Забардыгина и Глеб Гончаренко специально для международного конкурса космической архитектуры Marstopia. Студенты прошли в финал конкурса.

В конкурсе, организованном компанией Eleven, принимали участие ученые, архитекторы, а также дизайнеры с разных стран. Дизайн базы на Марсе «Leviathan 01» томских студентов стал лучшим и будет опубликован в издании Eleven Magazin, а также на профильных сайтах компании.

Финалисты рассказали, что прежде, чем начать работу над проектом, они изучили много материала на данную тему – посмотрели фильм Ридли Скотта «Марсианин», сериал о колонизации Марса от National Geographic, прочитали множество книг по этой теме, а также следили за всеми новостями об идеях Илона Маска. В итоге архитекторы решили, что колония должна быть сооружена из модулей. Будущая база на Марсе томских студентов напоминает мифологического Левиафана своими складчатыми структурами.

Мирослава Донцова