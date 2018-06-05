Новый состав МКС утвердила госкомиссия

Уже объявлены основной и дублирующий составы корабля «Союз МС-09», который планирует отправится к Международной космической станции в эту среду.

Информацию об этом подтвердил источник в «Роскосмосе». Представитель корпорации отметил, что Госкомиссия утвердила новый состав МКС. Частью основного экипажа стали россиянин Сергей Прокопьев, немец Александер Герст, входящий в Европейское космическое агентство, а также американка Серина Ауньон.

Дублирующий экипаж составит космонавт «Роскосмоса», командир отряда Олег Кононенко, представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и представитель NASA Энн МакКлейн.

На станции прибытия нового экипажа ожидают космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Фойстелом от россиянина Антона Шкаплерова было принято командование станцией.

Впоследствии он планирует передать его Герсту. Последний на станцию отправляется уже во второй раз. Космический врач Ауньон и пилот Прокопьев на МКС окажутся впервые.

Николай Офицеров