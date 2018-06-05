Уфологи: Три НЛО атаковали крупнейший вулкан на Канарских островах

Испанские уфологи проинформировали, что на Канарских островах над крупнейшим спящим вулканом зафиксировали одновременно три инопланетных НЛО. Об этом передает издание VistaNews.

В конце прошлой недели, а именно 2 июня, местные охотники за НЛО сняли на видео сразу три летающие тарелки, которые посетили вулкан Тейде на острове Тенерифе. По словам уфологов, сразу три НЛО на секунды появились над Атлантическим океаном, а потом будто растворились среди облаков. Эксперты считают, что пришельцы часто прилетают на Канарские острова и чаще всего их можно заметить именно в районе огромного спящего вулкана Тейде.

Теоретики заговора утверждают, что инопланетян притягивают вулканы. К примеру, в марте 2018 года на территории Мексики НЛО пролетел над жерлом вулкана, в результате чего произошло извержение.

Светлана Славянская