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| | Уфологи: Три НЛО атаковали крупнейший вулкан на Канарских островах

Уфологи: Три НЛО атаковали крупнейший вулкан на Канарских островах

Сегодня, 15:49

Испанские уфологи проинформировали, что на Канарских островах над крупнейшим спящим вулканом зафиксировали одновременно три инопланетных НЛО. Об этом передает издание VistaNews.

В конце прошлой недели, а именно 2 июня, местные охотники за НЛО сняли на видео сразу три летающие тарелки, которые посетили вулкан Тейде на острове Тенерифе. По словам уфологов, сразу три НЛО на секунды появились над Атлантическим океаном, а потом будто растворились среди облаков. Эксперты считают, что пришельцы часто прилетают на Канарские острова и чаще всего их можно заметить именно в районе огромного спящего вулкана Тейде.

Теоретики заговора утверждают, что инопланетян притягивают вулканы. К примеру, в марте 2018 года на территории Мексики НЛО пролетел над жерлом вулкана, в результате чего произошло извержение.


Светлана Славянская
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