Ученые: Дети могут вспоминать песни, услышанные во сне

Участок мозга, ответственный за эпизодическую память, у детей работает иначе, чем у взрослых, из-за чего дети забывают недавние события. Но во время сна удается обойти эти ограничения –детский мозг «узнает» знакомые мелодии.

Эксперты из США взялись за выяснение значения такого участка мозга, как гиппокамп, отвечающего за эпизодическую память. Ранее было известно, что эпизодическая память работает у детей хуже, чем у взрослых, из-за чего дети чаще забывают события произошедшие с ними недавно. Однако после серии экспериментов с маленькими детьми стало ясно, что благодаря гиппокампу из эпизодической памяти воспоминания переходят в долговременную.

22 ребенка в возрасте около 2 лет в течение месяца проводили несколько часов день вместе с родителями в исследовательском центре в Калифорнии, где играли вместе с родителями и каждый раз слушали одну и ту же песню несколько минут. Через три недели дети смогли узнавать эту песню. В последний день эксперимента детей во время тихого часа укладывали в МРТ-сканер и также включали знакомую песню, после чего ее же, но воспроизведённую задом наперед, а также совершенно незнакомую композицию.

Детский мозг становился значительнее активнее, когда играла знакомая песня, что характерно для узнавания. Кроме того, еще активнее мозг детей был во время прослушивания знакомой песни задом наперед.