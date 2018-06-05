«Горящий» НЛО сняли на видео над Новой Зеландией

Жители Новой Зеландии стали очевидцами невероятного происшествия в небе. Очевидцы сняли на видео огромный «горящий» НЛО, который медленно передвигался в воздухе над крупным городом Мастертон.

Сообщается, что в воскресенье, 3 июня, жители и отдыхающие самого крупного города Мастертон в Веллингтонском регионе Новой Зеландии ужаснулись, когда в небе заметили мистический НЛО. Очевидцы из-за красного цвета летающего объекта заявили, что НЛО будто бы горел в небе. Уфологи зафиксировали, что летающая тарелка появилась примерно в шесть часов вечера и в течении нескольких минут находилась в небе, после чего испарилась.

Очевидцы опубликовали видео в YouTube, где попросили интернет-пользователей помочь идентифицировать объект. Стоит отметить, что пока уфологи свое заключение не сообщили.

Светлана Славянская