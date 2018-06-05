В Индии археологи откопали древнюю колесницу

Кроме основной находки специалисты сумели обнаружить и воинский шлем, который также отнесли к бронзовому веку.

В издании International Business Times была опубликована информация о том, что в Индии в штате Уттар-Прадеш археологи откопали древнюю колесницу, исследование которой поможет раскрыть новые детали о месте государства в древней мировой истории. Данная находка была откопана группой из десяти человек поблизости с городом Багхпат в поселении Санаули. Эта местность является излюбленной территорией археологов, так как ещё 13 лет назад здесь нашли более 110 погребальных ям, а общее число найденных захоронений вскоре достигла 124 могил.

По словам учёных, подобные колесницы широко использовались в бронзовом веке в греческих цивилизациях, в Грузии, а также в Месопотамии. Интерес экспертов к найденной колеснице обусловлен тем, что подобные средства передвижения описываются в различных древних индийских эпосах, однако, найдена она впервые.

Александр Вест