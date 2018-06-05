Ученые: Шаровым звездным скоплениям не больше 9 млрд лет

Ранее предполагалось, что шаровые скопления возникли после Большого взрыва. Результаты нового исследования показали, что звездные скопления на 4 млрд лет моложе, чем считалось до этого.

Ученые установили, что шаровым звездным скоплениям не больше 9 млрд лет. Данное открытие может опровергнуть все теории, связанные с формированием галактик, в том числе Млечного Пути, вокруг которого находится до 200 таких скоплений.

Шаровые скопления представляют собой сотни тысяч связанных гравитацией звезд, которые вращаются вокруг центра Галактики. На сегодня данные структуры до сих пор тщательно не изучены. Ученые планируют узнать, из каких звезд состоят шаровые образования – из светил одного поколения или тех, которые прошли многократные циклы на протяжении миллионов лет.

Астронавты отмечают, что в большей части шаровых скоплениях многие звезды находятся в одной и той же стадии эволюции. Данный факт может говорить о том, что возникли они примерно одновременно, 13 млрд лет назад. Однако обновленная модель BPASS опровергает подобные теории. Сопоставив результаты BPASS с наблюдениями, специалисты пришли к выводу, что возраст шаровых скоплений не превышает 9 млрд лет.

Мирослава Донцова