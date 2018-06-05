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| | Ученые получили важные данные о влиянии солнечных вспышек на атмосферу Марса

Ученые получили важные данные о влиянии солнечных вспышек на атмосферу Марса

Сегодня, 13:45

Исследователи делают успехи в изучении солнечной радиации. Они почти смогли выяснить, что произошло с планетой, обладавшей в прошлом большими резервами воды.

 

Марс периодичностью раз в 11 лет производит максимальный уровень выброса радиации. В минувшем году ученые зафиксировали вспышку в 80 000 раз превышающей норму. В ходе научной работы ученые NASA выяснили, что кислород проходит из нижнего слоя атмосферы в два раза быстрее. В таких условиях она постепенно истощалась, превращая Марс в пустыню.

Спутник NASA сделал снимок вспышек Солнца на планете, тем самым дав экспертам новые данные о радиации. Это поможет им в деле колонизации Марса.


Никита Готский
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