Ученые получили важные данные о влиянии солнечных вспышек на атмосферу Марса

Исследователи делают успехи в изучении солнечной радиации. Они почти смогли выяснить, что произошло с планетой, обладавшей в прошлом большими резервами воды.

Марс периодичностью раз в 11 лет производит максимальный уровень выброса радиации. В минувшем году ученые зафиксировали вспышку в 80 000 раз превышающей норму. В ходе научной работы ученые NASA выяснили, что кислород проходит из нижнего слоя атмосферы в два раза быстрее. В таких условиях она постепенно истощалась, превращая Марс в пустыню.

Спутник NASA сделал снимок вспышек Солнца на планете, тем самым дав экспертам новые данные о радиации. Это поможет им в деле колонизации Марса.

Никита Готский