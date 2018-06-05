Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка Медсестра ударила младенца об инкубатор в Санкт-Петербурге
| | Ученые будут искать инопланетян на астероидах

Ученые будут искать инопланетян на астероидах

Сегодня, 13:14

Специалисты разыскивают пришельцев на таких объектах, потому как недавно поймали с них сигнал, схожий на излучение смартфона.

 

По данным SETI, всплеск был зафиксирован при помощи телескопа Parkes. Он исходил из астероида, который вращается вокруг Юпитера. Ученые сообщают, что этот объект можно назвать межзвездным гостем, прилетевшего в Солнечную систему 4,5 миллиарда лет назад и притянувшимся к газовому гиганту.

Ученые заявили, что это космическое тело может обладать искусственным происхождением. Его могли создать инопланетяне в целях мониторинга всевозможных форм жизни. Скептики считают, что объект является ничем не примечательным и обычным астероидом.


Никита Готский
Новости по теме
Ученые не обнаружили сигналов инопланетян на сигарообразном астероиде
Ученые не обнаружили сигналов инопланетян на сигарообразном астероиде

Ученые не обнаружили сигналов инопланетян на сигарообразном астероиде. Это космическое тело заметили в октябре этого года с помощью телескопа Pan-Starrs,

Ученые рассказали о таинственном объекте возле молодой звезды RIK-210
Ученые рассказали о таинственном объекте возле молодой звезды RIK-210

Американские астрономы раскрыли тайну неизвестного объекта возле молодой звезды. Этот объект не является планетой или астероидом.

Ученые: Возле астероида Лютеция замечен корабль инопланетян
Ученые: Возле астероида Лютеция замечен корабль инопланетян

Возле астероида Лютеция, который находится в главном поясе, замечен корабль инопланетян. Судно пришельцев удалось отследить уфологам по фотографиям ЕКА. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости