Ученые будут искать инопланетян на астероидах

Специалисты разыскивают пришельцев на таких объектах, потому как недавно поймали с них сигнал, схожий на излучение смартфона.

По данным SETI, всплеск был зафиксирован при помощи телескопа Parkes. Он исходил из астероида, который вращается вокруг Юпитера. Ученые сообщают, что этот объект можно назвать межзвездным гостем, прилетевшего в Солнечную систему 4,5 миллиарда лет назад и притянувшимся к газовому гиганту.

Ученые заявили, что это космическое тело может обладать искусственным происхождением. Его могли создать инопланетяне в целях мониторинга всевозможных форм жизни. Скептики считают, что объект является ничем не примечательным и обычным астероидом.

Никита Готский