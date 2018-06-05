Ученые: Сон при свете провоцирует ожирение и диабет

Группа американских ученых в ходе последних исследований с добровольцами выяснили, что сон при свете имеет опасные последствия для здоровья человека. Как оказалось, сон при включенном свете грозит человеку ожирением и диабетом второго типа.

Исследователи из чикагской Медицинской школы Фейнберга сделали шокирующее заявление. Ученые смогли выяснить, как сон при свете влияет на здоровье человека и чем это может грозить, если будет повторяться регулярно. Доктор наук Айви Чунг Мейсон утверждает, что сон при искусственном свете негативно сказывается на выработке инсулина, что в свою очередь может провоцировать развитие диабета второго типа.

Кроме того, такой сон также плохо сказывается на метаболизме, из-за чего человек начинает неконтролируемо набирать лишний вес, что может привести даже к ожирению. Напомним, ранее ученые уже доказали, что сон при свете вызывает у людей затяжную депрессию.

Светлана Славянская