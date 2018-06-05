Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
| | Ученые: Сон при свете провоцирует ожирение и диабет

Ученые: Сон при свете провоцирует ожирение и диабет

Сегодня, 12:21

Группа американских ученых в ходе последних исследований с добровольцами выяснили, что сон при свете имеет опасные последствия для здоровья человека. Как оказалось, сон при включенном свете грозит человеку ожирением и диабетом второго типа.

Исследователи из чикагской Медицинской школы Фейнберга сделали шокирующее заявление. Ученые смогли выяснить, как сон при свете влияет на здоровье человека и чем это может грозить, если будет повторяться регулярно. Доктор наук Айви Чунг Мейсон утверждает, что сон при искусственном свете негативно сказывается на выработке инсулина, что в свою очередь может провоцировать развитие диабета второго типа.

Кроме того, такой сон также плохо сказывается на метаболизме, из-за чего человек начинает неконтролируемо набирать лишний вес, что может привести даже к ожирению. Напомним, ранее ученые уже доказали, что сон при свете вызывает у людей затяжную депрессию.


Светлана Славянская
Новости по теме
Учёные: Моча может предсказать, у кого из подростков с ожирением развивается диабет
Учёные: Моча может предсказать, у кого из подростков с ожирением развивается диабет

Американские ученые обнаружили уникальную метаболическую особенность в моче у диабетиков, а также страдающих ожирением подростков. Новый метод способен помочь

Ученые: Диабет второго типа ухудшает память
Ученые: Диабет второго типа ухудшает память

Диабет второго типа негативно влияет умственные способности человека. К таким умозаключениям пришли научные сотрудники Гарвардской медицинской школы в ходе

Питаясь при синем свете, люди едят больше - Ученые
Питаясь при синем свете, люди едят больше - Ученые

Исследователи из США, представители из Северо-Западного Университета Чикаго после эксперимента заявили, что освещение помещения, в котором питается человек,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости