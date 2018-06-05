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| | Мозг обитающих рядом с хищниками гуппи оказался большим, чем у сородичей

Мозг обитающих рядом с хищниками гуппи оказался большим, чем у сородичей

Сегодня, 12:22

Экологи провели исследования рыб, обитающих в разных условиях, и пришли к соответствующему выводу. Уточняется, что вес мозга больше только у самцов этого вида.

 

Ученые Ливерпульского университета имени Джона Мурса провели исследование рыб, проживающих в разных природных условиях. Для этого они отобрали образцы рыб из двух рек острова Тринидад. Одна группа обитала на вершине водопада, где нет хищников, вторая – в водоеме, где водится много щук, охотящихся на мелкую рыбу. Мозг обитающих рядом с хищниками гуппи оказался большим, чем у сородичей. Главный орган этих рыб весит в среднем на 17 процентов больше, чем у тех, кто обитает в безопасных водах, но утверждение верно только по отношению к самцам данного вида. Ученые объясняют это тем, что самцы имеют более яркий окрас и более заметны в воде.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые вырастили две группы гуппи в подобных условиях, и предположение, что мозг обитающих рядом с хищниками гуппи тяжелее, подтвердилось.


Виктория Озерова
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