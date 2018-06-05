Ученым удалось поднять со дна океана неизведанные виды рыб

Океанологи использовали для этого специальную барокамеру. Они смогли поймать обитающих на большой глубине рифтовых рыб и транспортировать их на борт судна.

Данные исследователей показывают довольно плачевную статистику о том, что уже приблизительно через 12 – 15 лет на Земле полностью исчезнет около 90 процентов коралловых рифов. Если изменение климата продолжится с той же динамикой, что и сейчас, то процесса не избежать. Также ученых беспокоит загрязнение океана и слабо контролируемая добыча рыбы.

Недавно учеными была проведена экспедиция с целью исследования флоры и фауны многих глубоководных желобов океана. Они подняли со дна океана редкие и неизведанные виды рыб. В том числе, с помощью этих аппаратов изучалась и Марианская впадина. Океанологами были обнаружены десятки ранее неизвестных глубоководных рыб, которые имеют необычное строение и обладают самыми разными видами «подсветки».

Многие обитающие на глубине рыбы по сей день остаются загадкой, которую ученым крайне трудно разгадать. При попытке поднять их вверх со дна моря они погибают, попросту не выдерживая резкого изменения давления или каких-либо других изменений, которые содержатся в окружающей их водной среде.

Николай Офицеров