Во время исследований специалисты учитывали воздействие пришельцев на климат своей планеты и то, как эти действия повлияют на существование инопланетян.

Американские и немецкие ученые предсказали неминуемую гибель для инопланетных цивилизаций. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в издании Astrobiology.

Эксперты разработали математическую модель, основой которой стали результаты исследования племени рапануйцев острова Пасхи. Выяснилось, что развитие любой цивилизации происходит по четырем вариантам. Первый вариант, который назвали «вымирающим», происходит рост численности населения вместе со средней температурой. В итоге, достигая пика развития, технологическая цивилизация снижается, так как климат становится неблагоприятным для существования большого количества существ. Во втором варианте, более позитивном, развитие происходит плавно и без катастрофических последствий в случае, если цивилизация поймет, что необдуманное использование ресурсов способно погубить ее.

В третьем сценарии развитие и сокращение числа населения происходит без истощения ресурсов. Цивилизация в данном варианте погибает, но разумные существа вымирают не полностью. Последний вариант предусматривает осознание инопланетянами своих разрушительных действий, однако переход на альтернативные виды топлива не может предотвратить гибель.

Какой сценарий ждет человечество Земли, ученые сказать не могут. Они предполагают, что люди изменят климат планеты до такой степени, что ситуацию спасти не удастся.

Мирослава Донцова