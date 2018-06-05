Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
| | Ученые предсказали неминуемую гибель для инопланетных цивилизаций

Ученые предсказали неминуемую гибель для инопланетных цивилизаций

Сегодня, 12:11

Во время исследований специалисты учитывали воздействие пришельцев на климат своей планеты и то, как эти действия повлияют на существование инопланетян.

 

Американские и немецкие ученые предсказали неминуемую гибель для инопланетных цивилизаций. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в издании Astrobiology.

Эксперты разработали математическую модель, основой которой стали результаты исследования племени рапануйцев острова Пасхи. Выяснилось, что развитие любой цивилизации происходит по четырем вариантам. Первый вариант, который назвали «вымирающим», происходит рост численности населения вместе со средней температурой. В итоге, достигая пика развития, технологическая цивилизация снижается, так как климат становится неблагоприятным для существования большого количества существ. Во втором варианте, более позитивном, развитие происходит плавно и без катастрофических последствий в случае, если цивилизация поймет, что необдуманное использование ресурсов способно погубить ее.

В третьем сценарии развитие и сокращение числа населения происходит без истощения ресурсов. Цивилизация в данном варианте погибает, но разумные существа вымирают не полностью. Последний вариант предусматривает осознание инопланетянами своих разрушительных действий, однако переход на альтернативные виды топлива не может предотвратить гибель.

Какой сценарий ждет человечество Земли, ученые сказать не могут. Они предполагают, что люди изменят климат планеты до такой степени, что ситуацию спасти не удастся.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Ученые назвали условия нахождения инопланетных цивилизаций вне Млечного пути
Ученые назвали условия нахождения инопланетных цивилизаций вне Млечного пути

Ученые назвали некоторые условия нахождения инопланетных цивилизаций за пределами Млечного пути. Автором предположения стал физик из Айдахо Джей Олсон.

Ученые доказали гибель и возрождение цивилизации майя
Ученые доказали гибель и возрождение цивилизации майя

Археологи выявили, что цивилизация майя два раза была на грани исчезновения. Данные исследования были обнародованы в журнале Proceedings of the National

Ученые назвали число разумных цивилизаций во Вселенной
Ученые назвали число разумных цивилизаций во Вселенной

Американские ученые смогли назвать точное число разумных цивилизаций, существующих во Вселенной. В ходе научного исследования выяснилось, если учитывать все

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости