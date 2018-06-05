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| | Археологи наткнулись на нетронутую «могилу атлета» в Риме

Археологи наткнулись на нетронутую «могилу атлета» в Риме

Сегодня, 12:11

Помимо останков древнего спортсмена в захоронении обнаружили более 20 различных артефактов древности.

В издании The History Blog была опубликована информация о том, что в Риме археологи в ходе раскопок наткнулись на практически нетронутую «могилу атлета». Данное захоронение получило столь причудливое название из-за того, что помимо останков и артефактов, найденных в могиле, археологи также обнаружили и бронзовые скребки. Данные скребки в древности спортсмены использовали для очищения своего тела от грязи и пота после различных физических упражнений. Специалисты рассказали о том, что данное захоронение стоит относить к IV веку до нашей эры.

В могиле также нашли около 25 артефактов, среди которых были керамические глазурованные тарелки и чаши. В такой посуде при захоронении людей в указанный период времени оставляли различные подношения в виде кроликов, козлят, костей кур, останки которых сохранились в керамических изделиях и по сей день.


Александр Вест
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