Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
| | Археологи нашли человеческие останки, казненного 2 000 лет назад преступника

Археологи нашли человеческие останки, казненного 2 000 лет назад преступника

Сегодня, 12:10

Ученые нашли только одну стопу, в пяточной кости которой находилось отверстие, характерное для распятия на деревянном кресте. Предположительно останки принадлежат преступнику или рабу.

 

Сообщается, что при раскопках в Италии археологи нашли человеческие останки, казненного примерно 2 000 лет назад. Отметим, что останки нашли еще в 2007 году, но только сейчас рассказали результаты изучения. Специалисты нашли только одну стопу, в пяточной кости которой находилось отверстие, характерное для повреждений при распятии на кресте. Эксперты говорят, что из-за не полного скелета исследования могут быть не совсем достоверными. Ученые выяснили, что на момент смерти человеку было 30-40 лет, а рост был средний.

Помимо этого археологи проинформировали, что при обнаружении останки находились без саркофага и приношений, которые были традиционными для Древнего Рима. Возраст находки определили по косвенным признакам – рядом нашли руины зданий, по архитектуре которых и определили время строительства.


Анна Котова
Новости по теме
В лесу на территории Новой Москвы нашли человеческие останки
В лесу на территории Новой Москвы нашли человеческие останки

В лесу на территории Новой Москвы нашли человеческие останки. В ходе экспертизы удалось узнать, что обнаруженные в дачном поселке кости принадлежат женщине.

В Берлине возле бывшего нацистского лагеря нашли человеческие останки
В Берлине возле бывшего нацистского лагеря нашли человеческие останки

Немецкие археологи на территории заброшенного нацистского лагеря нашли человеческие останки. Об этой информации стало известно благодаря берлинским СМИ.

В Москве в строительном мусоре нашли человеческие останки
В Москве в строительном мусоре нашли человеческие останки

Вчера вечером в восточной части Москвы в строительном мусоре нашли останки человека. Кости обнаружили возле стройплощадки на улице Аносова, 8, информирует

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости