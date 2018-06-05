Археологи нашли человеческие останки, казненного 2 000 лет назад преступника

Ученые нашли только одну стопу, в пяточной кости которой находилось отверстие, характерное для распятия на деревянном кресте. Предположительно останки принадлежат преступнику или рабу.

Сообщается, что при раскопках в Италии археологи нашли человеческие останки, казненного примерно 2 000 лет назад. Отметим, что останки нашли еще в 2007 году, но только сейчас рассказали результаты изучения. Специалисты нашли только одну стопу, в пяточной кости которой находилось отверстие, характерное для повреждений при распятии на кресте. Эксперты говорят, что из-за не полного скелета исследования могут быть не совсем достоверными. Ученые выяснили, что на момент смерти человеку было 30-40 лет, а рост был средний.

Помимо этого археологи проинформировали, что при обнаружении останки находились без саркофага и приношений, которые были традиционными для Древнего Рима. Возраст находки определили по косвенным признакам – рядом нашли руины зданий, по архитектуре которых и определили время строительства.

Анна Котова