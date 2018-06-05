Учёные выделили часть мозга, воспринимающую сверхъестественное

Также упомянутый мозговой отдел отвечает за накопление и обработку религиозного опыта.

В издании MedicalExpress была опубликована статья, в которой учёные выделили определённую часть мозга, отвечающую за восприятие информации сверхъестественного характера. По словам специалистов, за накопление религиозного опыта и обработку данных относительно неких паранормальных явлений в человеческом мозге отвечает теменная его часть. В ходе исследования нейробиологи задействовали более 25 добровольцев, согласившихся на сканирование их мозговой активности.

Участникам эксперимента включали определённую аудиозапись, активируя при этом магнитно-резонансную томографию, которая показывала активность мозга подопытных в различных его отделах. Как выяснилось, вне зависимости от религиозных взглядов, человек чувствует присутствие потусторонних сил при снижении активности именно теменной доли головного мозна.

Александр Вест